Die designierte SPD-Vorsitzende Nahles hat sich zuversichtlich geäußert, dass die Neuausrichtung der Partei gelingen werde.

Sie habe genügend Ideen, um die SPD voranzubringen, sagte Nahles dem Deutschlandfunk. Viele Menschen fänden das Profil der SPD nebulös. Daran müsse gearbeitet werden, betonte Nahles. Dass sie auf dem bevorstehenden Parteitag eine Gegenkandidatin habe, nehme sie ernst.



SPD-Generalsekretär Klingbeil bezeichnete Nahles als die richtige Wahl für den Erneuerungsprozess. Er sagte im Deutschlandfunk, Nahles sei durchsetzungsstark und könne Vertrauen zurückgewinnen. Es sei gut, dass nach 155 Jahren eine Frau an die Spitze der Partei trete. Zur Gegenkandidatur von Flensburgs Oberbürgermeisterin Lange sagte Klingbeil, damit müsse man gelassen umgehen. Es handele sich nicht um einen Denkzettel.



Lange bekräftigte ihren Anspruch auf den SPD-Parteivorsitz. Sie sagte im BR-Hörfunk, die SPD habe an Glaubwürdigkeit verloren. Diese zurückzugewinnen, sei für sie leichter als für Nahles, weil sie nicht schon seit 20 Jahren im Bundestag sitze. Sie warf der Bundestags-Fraktionschefin zudem im SWR-Hörfunk vor, mehrere Chancen nicht genutzt zu haben, die Partei nach vorne zu bringen.



Nahles, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, tritt am Sonntag auf einem Sonderparteitag in Wiesbaden gegen Lange an. Die 47-jährige Nahles gilt als Favoritin. Die SPD hatte bei der Bundestagswahl 2017 unter ihrem damaligen Parteichef Schulz 20,5 Prozent der Stimmen erhalten.

