Hat Obama den Trump-Tower abgehört? Beweise für diese Anschuldigung gegen seinen Vorgänger hat US-Präsident Trump bisher nicht vorgelegt, ehemalige Geheimdienstler widersprechen. Jetzt soll sich ein Kongressausschuss mit der angeblichen Affäre beschäftigen.

Das Weiße Haus forderte den Kongress auf, die Abhör-Vorwürfe gegen Obama zu untersuchen. Der Vorsitzende des Geheimdienst-Ausschusses, der Republikaner Devin Nunes, erklärte in einer Stellungnahme, der Untersuchungsausschuss zur mutmaßlichen Einflussnahme Russlands auf die US-Wahl werde sich mit jeder möglichen Überwachung während des Wahlkampfes beschäftigen.

Trump hatte auf Twitter behauptet, sein Amtsvorgänger Barack Obama habe kurz vor den Präsidentschaftswahlen seine Leitung im Trump-Tower abhören lassen. In insgesamt vier Tweets mit mehr oder weniger dem gleichen Inhalt schilderte er seinen Vorwurf, der in der Aussage "Das ist Nixon/Watergate. Böser (oder kranker) Kerl!" seinen Höhepunkt fand. Beweise für die Vorwürfe legten weder Trump noch seine Mitarbeiter vor.

Widerspruch erntet Trump von mehreren früheren Geheimdienst-Verantwortlichen. Ex-Geheimdienstdirektor James Clapper sagte auf NBC, es habe keinerlei Abhöraktivitäten gegen Trump oder seine Wahlkampagne gegeben.

Auch Obama selbst hatte die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen. Über seinen Sprecher ließ er erklären, "weder Präsident Obama noch irgendein Verantwortlicher im Weißen Haus hat jemals das Abhören irgendeines amerikanischen Bürgers angeordnet". Obamas früherer Spitzenberater Ben Rhodes twitterte: "Kein Präsident kann einen Lauschangriff anordnen." Und fügte hinzu: "Wenn Trump sich seiner Sache so sicher ist, sollte er eine vollständige Untersuchung anstreben von allem, was mit Russland und den Wahlen zusammenhängt."

If Trump is so confident in his case then he should be supportive of a full investigation into everything related to Russia and the election