Das Satiremagazin "Titanic" hat nach eigenen Angaben eine Falschmeldung über Juso-Chef Kühnert in der "Bild"-Zeitung lanciert.

Wie die "Titanic" auf ihrer Internetseite mitteilt, hat Redakteur Moritz Hürtgen einen angeblichen Schriftverkehr an die "Bild" geschickt, der belegen soll, dass Kühnert die Hilfe eines russischen Internet-Trolls namens Juri in Erwägung gezogen haben soll. Dieser habe ihm bei der "NoGroko"-Kampagne helfen sollen. Vergangene Woche veröffentlichte die "Bild" einen entsprechenden Bericht unter dem Titel "Neue Schmutzkampagne bei der SPD". Die "Titanic" erläutert zu ihrem mutmaßlichen Vorgehen: "Eine anonyme Mail, zwei, drei Anrufe – und 'Bild' druckt alles, was ihnen in die Agenda passt."



Die Endung der angeblichen Juso-Mails "@jusos.de" hatte bei der SPD und verschiedenen Medien für Skepsis gesorgt - Kühnert und seine Vorgängerin Uekermann hatten laut "Bildblog" stets von "@spd.de" geantwortet. Die "Jusos" hatten den "Bild"-Bericht zurückgewiesen und von einer plumpen Fälschung gesprochen. Der SPD-Nachwuchs hatte nach eigenen Angaben Anzeige gegen Unbekannt erstattet.



Die "Titanic" kommentierte das Vorgehen der "Bild" um ihren Chefredakteur Reichelt mit den Worten: "Ich kann Volkschefredakteur Julian Reichelt und seine Leute verstehen: Wie soll man solche Fälschungen erkennen, wenn man unbedingt eine Kampagne fahren will?"



Ein Sprecher des Axel-Springer-Verlags, zu dem die "Bild" gehört, teilte dem Deutschlandfunk schriftlich mit, die Zeitung habe "die Echtheit der uns anonym zugestellten E-Mails immer deutlich in Frage gestellt und journalistisch eingeordnet." Zum Beispiel habe man in der "Bild" am 16. Februar geschrieben: "Für die Echtheit gibt es keinen Beweis." Auslöser der "Bild"-Berichterstattung sei die Ankündigung der SPD gewesen, Strafanzeige gegen Unbekannt zu stellen. Der Springer-Sprecher schreibt: "Wir sind gespannt, ob die SPD diese nun gegen 'Titanic' richten wird."



Kühnert teilte mit, man habe von Anfang an gesagt, dass das eine plumpe Fälschung gewesen sei. Es sei nicht witzig, dass die "Bild" auf diese fragwürdigen Informationen eine mehrtägige Berichterstattung aufgebaut habe.



Ein Interview mit dem "Titanic"-Redakteur Moritz Hürtgen können Sie in der Sendung "@mediasres" ab 15.35 Uhr hören. Einen ausführlichen Bericht können Sie hier lesen.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.