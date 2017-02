Die Welt ist komplizierter geworden - auch für die polnische Regierungspartei PiS. Als sie vor anderthalb Jahren die Parlamentswahl gewann, schien ihr außenpolitischer Kurs klar umrissen. Sie wollte ein Bündnis der östlichen EU-Länder schaffen und anführen - und sich, gemeinsam mit Großbritannien, einer weiteren Integration der EU-Staaten entgegenstellen. Deutschland sollte an Einfluss verlieren, in Polen und in der EU insgesamt. Für die polnische Sicherheit sollte die NATO zuständig sein und das traditionell enge Bündnis mit den USA bürgen.

Von diesem Konzept ist nicht mehr viel übrig. Großbritannien wird sich aus der EU verabschieden. Welche Europa-Politik der neue US-Präsident machen wird, ist unklar. Und die anderen Staaten am östlichen Rand der EU sind gar nicht so begeistert von der Idee, sich Polen unterzuordnen. Selbst der engste Verbündete Ungarn geht eigene Wege. Victor Orbán hatte gerade den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Gast und erklärte: Er könne sich vorstellen, dass Ungarn an die deutsch-russische Gaspipeline Nordstream 2 angeschlossen wird. Jene Pipeline durch die Ostsee, die von Polen so vehement bekämpft wird.

Deshalb sucht Warschau wieder die Nähe zu Deutschland. Und daher auch die freundlichen Worte, die Angela Merkel heute in Warschau zu hören bekommen hat. Selbst der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski, der sonst kaum Gäste empfängt, wollte die Kanzlerin sprechen.

Warschau geht es auch ums Geld

Die Verantwortlichen in Warschau sind sich auch bewusst, dass es früher oder später wieder ums Geld gehen wird in der EU und dass sie dafür Deutschland brauchen. Die Verhandlungen um den Finanzrahmen ab 2020 werden schwierig. Denn mit Großbritannien verlässt ein Nettozahler die EU - und Polen will trotzdem soviel Zuwendungen bekommen wie bisher.

Auch Berlin hat gute Gründe, sich um Polen zu bemühen. Es ist das größte Land im Osten der EU und ein zunehmend wichtiger Handelspartner. Im vergangenen Jahr dürfte das bilaterale Handelsvolumen die Marke von 100 Milliarden Euro überschritten haben. Vor allem aber ist Polen wichtig für den Erhalt der EU. Nirgendwo ist die Zustimmung zur Gemeinschaft so ungebrochen hoch wie in den östlichen Mitgliedsländern.

"Wir sind das Salz der EU", sagte Ministerpräsidentin Szydlo vor kurzem nicht ganz zu Unrecht. Gerade das rasante Wachstum in Polen macht es offensichtlich, dass die EU-Staaten gemeinsam mehr erreichen können als einzeln.

Die Entwicklung des deutschen Nachbarlandes ist ein positives Kapitel in der Geschichte der EU. Die Kanzlerin wird es gerne vortragen, wenn sie um den Erhalt der EU kämpft.

In die deutsch-polnischen Beziehungen ist also Pragmatismus eingekehrt. Mehr wird sich mit der aktuellen polnischen Regierung auch nicht erreichen lassen.

Florian Kellermann (Deutschlandradio/B.Straub)Florian Kellermann, Jahrgang 1973, hat sich als freier Autor seit Jahren auf Reportagen und Berichte aus den Ländern Mittel- und Osteuropas konzentriert. Grundlage für die Qualität seiner Berichte sind neben langjähriger journalistischer Erfahrung seine exzellenten Kenntnisse der Region, ihrer Kulturen und ihrer Sprachen sowie ein Studium der Philosophie und Slawistik an den Universitäten Erlangen-Nürnberg und Krakau. Er berichtet für Deutschlandradio seit 2008 mit Sitz in Warschau aus Polen, der Ukraine und – gemeinsam mit der Moskau-Korrespondentin Gesine Dornblüth - auch aus den baltischen Staaten und Weißrussland.