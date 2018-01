Sie tragen den Protest auf die Straße, verbrennen amerikanische Flaggen und ein Poster des US-Präsidenten. Die pakistanische Hafenstadt Karachi in dieser Woche. Die scharfen Worte aus Washington, wonach Pakistan ein Doppelspiel betreibe, lüge und auch amerikanischer Finanzhilfe nicht würdig sei, fanden den erwarteten Widerhall.

"Trump beleidigt uns. Aber das war schon immer typisch für die USA. Wenn sie ein Ziel erreicht haben, lassen sie ihre Partner einfach im Stich."

So der Anführer des Protestmarsches, den die Gruppe Jamaat-ud-Dawa organisiert hat. Aber diese Gruppe ist ein Kern des Problems – die Jamaat ist nicht nur eine islamistische Organisation, ihr Gründer Hafiz Saeed gilt außerhalb Pakistans als Terrorist, er soll hinter schweren Anschlägen im benachbarten Indien stecken. In Pakistan aber kann sich Saeed frei bewegen.

Unter Druck von außen scheint das Land geeint. Auch Oppositionsführer Imran Khan, ein früherer Cricket-Star, facht die Empörung über die Angriffe aus Washington an.

"Pakistan hat viele Opfer gebracht für einen amerikanischen Krieg. Unsere Stammesgebiete an der afghanischen Grenze sind verwüstet. Und jetzt werden wir erniedrigt, von einem Präsidenten, der den Verstand verloren hat, ignorant ist und sich von unseren Feinden beeinflussen lässt."

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!