Angola Viele Tote bei Massenpanik in Fußball-Stadion

Die Flagge Angolas (Oliver Berg/dpa)

Im Nordwesten Angolas sind bei einer Massenpanik in einem Fußball-Stadion mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Opfern seien auch Kinder, melden angolanische Medien. Hunderte seien verletzt worden. Demnach hatten Fans in der Stadt Uige ein Eingangstor gestürmt, um in das Stadion zu gelangen. Dabei seien einige Personen gestürzt

und erdrückt worden. Präsident dos Santos ordnete eine Untersuchung an.