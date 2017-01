Angriff auf Polizisten Erstmals Minderjährige in Terrorprozess verurteilt

Die 16-jährige IS-Sympathisantin Safia S. ist vor dem Oberlandesgericht in Celle zu sechs Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Das ist ein Novum in der deutschen Rechtsprechung- nie zuvor ist eine Minderjährige in Deutschland in einem Terrorprozess verurteilt worden. Die Verteidigung hat angekündigt in Revision zu gehen.

Dietrich Mohaupt im Gespräch mit Mathias von Lieben