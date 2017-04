Die USA haben für ihren Luftangriff auf einen syrischen Armee-Stützpunkt Rückendeckung ihrer Verbündeten erhalten.

Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Holland erklärten nach einem Telefonat, Syriens Präsident Assad trage die alleinige Verantwortung für diese Entwicklung. Bundesaußenminister Gabriel nannte den Schritt der USA "nachvollziehbar" angesichts des - Zitat - "grausamen Kriegsverbrechens", das von militärischen Strukturen des Assad-Regimes ausgegangen sei.



Am Dienstag hatte die syrische Armee einen Angriff in der Provinz Idlib geflogen und dabei mutmaßlich Giftgas eingesetzt. Die britische Regierung sprach von einem "barbarischen Akt", auf den die USA in der Nacht "angemessen" reagiert hätten. Unterstützung kam auch aus der Türkei, Saudi-Arabien und Israel. Die syrischen Rebellen forderten weitere Angriffe auf Militärbasen der Armee.



Syriens wichtigster Verbündeter Russland verurteilte das US-Bombardement als Angriff auf die Souveränität des Landes. Die iranische Regierung erklärte, die Lage in dem Land werde durch solche Angriffe noch schwieriger.



Auch aus Deutschland kam Kritik. Der CDU-Außenexperte Kiesewetter sprach im Deutschlandfunk von einer unnötigen Zuspitzung des Konflikts, der Grünen-Politiker Trittin sagte, US-Präsident Trump habe die Situation hochbrisant gemacht, aber nicht zur Lösung des Konflikts beigetragen.