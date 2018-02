Angriff in Italien

Der Angriff auf afrikanische Einwanderer in Italien geht nach Angaben von Innenminister Minniti offensichtlich auf Fremdenhass zurück.

Minniti sagte nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa, der Tatverdächtige habe einen rechtsextremistischen Hintergrund mit klaren Bezügen zum Faschismus und Nationalsozialismus. Es handle sich bei dem 28-Jährigen um einen Einzeltäter, der seine Tat geplant habe. Ministerpräsident Gentiloni sagte, Hass und Gewalt würden es es nicht schaffen, die italienische Gesellschaft zu spalten.



Bei dem Angriff in der Stadt Macerata wurden sechs Menschen verletzt, eine Person befindet sich in Lebensgefahr. Alle Opfer waren dem Bürgermeister zufolge dunkelhäutig. In der Kleinstadt war kürzlich eine Frau getötet worden. Hauptverdächtiger ist ein nigerianischer Einwanderer.

