Die Staatsanwaltschaft von Paris hat den Angreifer auf den Champs-Élysées identifiziert.

Aus ermittlungstaktischen Gründen nannte die Anklagebehörde allerdings keine Details. Der Täter soll den Behörden als Extremist bekannt gewesen sein und laut Nachrichtenagentur AFP bereits wegen bewaffneter Angriffe auf Polizisten vorbestraft gewesen sein. Ermittler untersuchen, ob der Mann Komplizen hatte. In der Nacht wurde ein Haus im Osten der französischen Hauptstadt, wo er gewohnt haben soll, durchsucht.



Die Terrormiliz IS reklamierte den Angriff für sich. Ein Kämpfer aus Belgien mit Namen Abu Yousif habe ihn begangen. Der mit einem Sturmgewehr bewaffnete Täter hatte einen Polizisten getötet und zwei weitere Beamte verletzt, bevor er selbst erschossen wurde. Auch eine ausländische Passantin soll leicht verletzt worden sein.



Staatschef Hollande erklärte am späten Abend nach einem Krisentreffen in seinem Amtssitz, alles deute auf einen Terroranschlag hin. Bundeskanzlerin Merkel sprach dem Präsidenten ihr Beileid aus. Ihr Mitgefühl gelte den Opfern und ihren Familien.



Für heute früh wurde in Paris eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats anberaumt. Die französischen Einsatzkräfte sind in höchster Alarmbereitschaft, weil am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl stattfindet. Seit den Terroranschlägen von 2015 gilt in dem Land der Ausnahmezustand.