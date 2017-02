Premierminister Cazeneuve sagte, es sei offensichtlich ein Angriff mit "terroristischem Charakter" gewesen. Nach Angaben der Polizei wurde einer der Soldaten leicht verletzt. Der Angreifer sei in einem kritischem Zustand. Er hatte zwei Rucksäcke dabei. Darin fand sich aber kein Sprengstoff. Der Pariser Polizeipräsident Cadot sagte, der Angreifer sei sehr aggressiv gewesen und habe "Allahu Akbar" gerufen: "Seine Äußerungen machten uns glauben, dass er einen terroristischen Angriff durchführen wollte", so Cadot. Über die Identität des Mannes ist noch nichts bekannt.

Der Angriff wurde in einem Treppenhaus verübt, das von einem Platz neben dem Louvre in ein unterirdisches Einkaufszentrum, das "Carrousel du Louvre", führt. Die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo sprach dem verletzten Soldaten ihr Mitgefühl aus.

Agression d'un militaire au Louvre: Anne Hidalgo annonce que les personnes confinées commencent à présent à sortir pic.twitter.com/FbIX4kDGCB — BFM Paris (@BFMParis) 3. Februar 2017

Das französische Innenministerium hatte auf Twitter sofort von einem ernsten Vorfall gesprochen. Frankreich war in den vergangenen zwei Jahren mehrfach Ziel islamistischer Attentate. Im Land gilt deshalb der Ausnahmezustand. In der französischen Hauptstadt patrouillieren wegen der Anschlagsgefahr an vielen Orten Soldaten, unter anderem vor den wichtigsten Touristenattraktionen.

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 3. Februar 2017

(wm/tzi)