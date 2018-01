Bundesjustizminister Maas hat nach den Angriffen auf Einsatzkräfte beim Jahreswechsel für harte Strafen plädiert. Der SPD-Politiker sagte in Berlin, die Angriffe in der Silvesternacht seien absolut inakzeptabel und müssten konsequent geahndet werden. Gestern Abend gab es in Neukölln einen weiteren Vorfall.

Maas betonte in Berlin, es sei höchste Zeit, Rettungskräfte wirkungsvoller zu schützen. Er wies darauf hin, dass die entsprechenden Gesetze im vergangenen Jahr verschärft wurden. Unter anderem wurde ein neuer Straftatbestand des "Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte" geschaffen.



Aus Berlin und Leipzig waren zum Jahreswechsel Angriffe auf Feuerwehrleute und Polizisten gemeldet worden. Gestern Abend schossen Jugendliche in Berlin-Neukölln mit Schreckschusswaffen auf einen vorbeifahrenden Streifenwagen.



Maas betonte, diese Vorkommnisse seien keine Ausnahmen. Einsatzkräfte würden alltäglich brutal attackiert. Sie riskierten Gesundheit und Leben, um den Rechtsstaat zu verteidigen und anderen zu helfen. Dafür hätten sie Wertschätzung und Unterstützung verdient, so Maas.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.