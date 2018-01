Der Deutsche Beamtenbund hat angesichts der jüngsten Angriffe auf Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizisten vor einem Ende des staatlichen Gewaltmonopols gewarnt.

Ohne die Durchsetzung von Sicherheit, Recht und Ordnung sei ein freiheitliches Leben in einer offenen Gesellschaft nicht vorstellbar, sagte der Vorsitzende Silberbach auf der Jahrestagung des Verbands in Köln. Von der Politik sei jetzt Handeln in der Angelegenheit gefordert.



In der Silvesternacht hatte es in Berlin und Leipzig Angriffe und Drohungen gegen Feuerwehr und Polizei gegeben. Politiker und Gewerkschaftsvertreter äußerten sich daraufhin entsetzt und forderten eine gesellschaftliche Debatte über die Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.