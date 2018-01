Straftaten gegen Einsatzkräfte werden nach Ansicht des stellvertretenden Landesvorsitzenden der nordrhein-westfälischen Feuerwehr-Gewerkschaft, Jedamzik, nicht ausreichend geahndet. Er beklagte ein hemmungslos-aggressives Verhalten der Bevölkerung und inkonsequentes Verhalten der Justiz. Zu selten würden überhaupt Strafen verhängt.

Jedamzik sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Hemmschwelle für die Strafverfolgung sei offenbar höher, seitdem die Gesetze für Angriffe dieser Art verschärft wurden. Jetzt könnten Strafen bis zu fünf Jahren Gefängnis verhängt werden, das schrecke viele Richter und Staatsanwälte ab. Jedamzik beklagte, oft werde gar nicht erst ermittelt, sodass Kollegen privatrechtlich weiter klagen müssten - auch bei Angriffen mit körperlicher Gewalt, nach denen Einsatzkräfte mehrere Wochen oder Monate nicht arbeiten konnten.



Zu den Angriffen in der Silvesternacht führte der Feuerwehr-Vizechef aus, es komme das ganze Jahr über vor, dass Einsatzkräfte verbal und auch körperlich angegangen würde. Das ziehe sich durch alle sozialen Schichten. "Wir haben da alles - vom gebildeten Professor, der sich zugeparkt fühlt vom Rettungswagen oder Feuerwehrauto und auf uns losgeht, verbal oder körperlich, bis zur Großfamilie, die uns da bedrängt." Da könne man eigentlich nur den Rückzug antreten. Die Hemmschwelle in der Bevölkerung sei stark gesunken, und häufig könne man das auch nicht darauf zurückführen, dass die Täter betrunken seien. "Es ist unerklärlich - nicht nur unter Alkoholeinfluss, sondern auch bei Leuten, die nüchtern und bei Sinnen sein sollten."



Der stellvertretende NRW-Feuerwehrchef berichtete auch von persönlichen Erlebnissen, die er selbst bei einem Einsatz in einer Silvesternacht hatte. Unbekannte hatten ihn und sein Team damals mit Silvesterraketen und Böllern attackiert. "Wir haben uns da wie Tiere auf einem Haufen zusammengerauft und gewartet, bis die Polizei die Lage etwas entschärft hatte." Mehrere Polizisten und Feuerwehrleute seien in der Nacht damals verletzt worden. Die Angriffe seien auch in diesem Fall nicht weiter verfolgt worden, die Täter seien straffrei davongekommen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.