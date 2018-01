Angriffe auf Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute in der Silvesternacht haben die Forderung nach einer gesellschaftlichen Debatte über Gewalt laut werden lassen. In Berlin hatten Feuerwehr und Polizei über Bedrohung durch Schusswaffen und Feuerwerkskörper berichtet.

Es sei besonders verwerflich, dass sich Gewalt ausgerechnet gegen jene richte, die helfen und schützen wollten, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Radek, der Zeitung "Die Welt". In der Silvesternacht seien tausende Ehrenamtliche unterwegs gewesen, um für Schutz und Ordnung zu sorgen. Bereits Beleidigungen seien eine Form von Gewalt. Für strenge Strafen nach den Übergriffen auf Rettungskräften plädierte der SPD-Innenexperte Liscka. Daneben müsse im Alltag deutlich gemacht werden, dass eine derartige Verrohung in der Gesellschaft nicht weiter hingenommen werde.



In Berlin wurden Feuerwehr und Polizei nach eigenen Angaben durch Schusswaffen und Feuerwerkskörper bedroht. In Leipzig warfen Randalier Böller, Flaschen und Steine auf Polizisten.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.