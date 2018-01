Gewerkschaftsvertreter und Politiker haben sich entsetzt über Angriffe auf Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute in der Silvesternacht geäußert.

Es sei besonders verwerflich, dass sich Gewalt ausgerechnet gegen jene richte, die helfen und schützen wollten, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Radek, der Zeitung "Die Welt". Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der CDU-Politiker Wöller, sagte, wer Rettungskräfte attackiere, greife den Rechtsstaat und die Demokratie an. Deshalb müssten die Straftäter die ganze Härte des Gesetzes erfahren. Für strenge Strafen plädierte auch der SPD-Innenexperte Lischka.



In Berlin hatten Feuerwehr und Polizei nach der Silvesternacht über Bedrohung durch Schusswaffen und Feuerwerkskörper berichtet. In Leipzig warfen Randalier Böller, Flaschen und Steine auf Polizisten.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.