Angriffe durch BVB-Fans Bundesligaverein RB Leipzig nennt Übergriffe beschämend

Dortmunder Fans entrollen Spruchbänder und kritisieren den RB Leipzig. (dpa picture alliance / Ina Fassbender)

Nach den Angriffen von BVB-Fans auf Anhänger des Bundesliga-Fußballklubs RB Leipzig fordert dieser eine lückenlose Aufklärung.

Die Übergriffe seien nicht tragbar und beschämend, heißt es in einer Mitteilung. Die Dortmunder Vereinsführung müsse auch im Interesse der Bundesliga klären, wie es zu den Übergriffen gekommen sei. Der BVB verurteilte die Gewalt und kündigte an, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Fans von RB Leipzig waren gestern mit Steinen und Flaschen beworfen worden. Einem Medienbericht zufolge wurden zehn Menschen ins Krankenhaus gebracht, auch vier Beamte seien verletzt worden. Nach Angaben der Sicherheitskräfte gab es eine extreme Gewaltbereitschaft der Dortmunder Anhänger. Ins Visier der Randalierer seien auch kleine Kinder, Frauen und Familien geraten.



BVB-Fans hatten vor dem Spiel in Dortmund Schmähplakate in der ganzen Stadt angebracht und auch im Stadion viele beleidigende Spruchbänder gezeigt. Einige enthielten Aufrufe zur Gewalt wie beispielsweise zum Werfen von Pflastersteinen.