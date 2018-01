Der türkische Präsident Erdogan hat die Angriffe seiner Armee auf die von Kurden kontrollierte nordsyrische Stadt Afrin offiziell bestätigt.

In einer Rede kündigte Erdogan an, als nächstes Ziel sei Manbidsch vorgesehen, wo sich ebenfalls kurdische Kämpfer aufhalten. Das türkische Militär hatte bereits vor einigen Tagen Ziele im von Kurden dominierten Nordteil des Nachbarlandes beschossen.



Kritik der USA an dem Vorgehen wies die Regierung in Ankara zurück. Die amerikanische Armee betrachtet die kurdischen Kämpfer als Verbündete gegen die Terrormiliz IS in Syrien.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.