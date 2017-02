Die Daten sind das Ergebnis einer Langzeitstudie der Ruhr Universität Bochum. Wie kommt es, dass im Jahr 2016 rund 21 Prozent der Befragten angaben, dass sie es für wahrscheinlich hielten, im kommenden Jahr selbst Opfer einer Körperverletzung zu werden?

Wo doch tatsächlich nur 1,6 Prozent der Befragten tatsächlich Opfer einer solchen Straftat wurden. Ist das irrationales Denken? Sind "die Medien" schuld?

Gesprächsgäste:

Prof. Dr. Thomas Feltes , Kriminologe, Ruhruniversität Bochum

Andreas Dickel , Direktionsleiter Kriminalität, Polizei Bochum

Bärbel Solf , Leiterin des Kommissariats Kriminalprävention-Vorbeugung, Polizei Bochum

Prof. Dr. Frank Überall , Politikwissenschaftler, Vorsitzender des deutschen Journalistenverbandes (DJV)

Stephanie Ihrler, Rechtsanwältin, Leiterin der Außenstelle Bochum Weißer Ring e.V.

Live aus dem Polizeipräsidium Bochum

