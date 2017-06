Der entlassene FBI-Chef James Comey hat der Regierung von US-Präsident Donald Trump Lüge und Diffamierung vorgeworfen. Außerdem beklagte er: "Ich wurde gefeuert, um die Weise zu verändern, in der die Russland-Untersuchung geführt wurde." Trumps Anwalt reagierte auf die Aussage mit Gegenangriffen.

Comey hatte die US-Regierung vor dem Ausschuss der Lüge bezichtigt. Er erklärte, die Regierung habe seine Entlassung als FBI-Chef mit einer schlechten Führung und einer schwachen Position der Bundespolizei begründet. "Dies waren Lügen, schlicht und einfach", sagte Comey auf eine Frage von Ausschussvorsitzenden Richard Burr (Republikaner). Er ergänzte: "Es tut mir so leid, dass das FBI und das amerikanische Volk sie hören mussten."

In Wahrheit hätten andere Motive eine Rolle gespielt. "Nach meiner Einschätzung bin ich wegen der Russland-Ermittlungen gefeuert worden", sagte Comey. Und: "Ich wurde gefeuert, um die Weise zu verändern, in der die Russland-Untersuchung geführt wurde."

Rücktritt kurz nach dem Start: Sicherheitsberater Michael Flynn (imago / UPI Photo)

Er bestätigte nicht, dass Trump ihn direkt aufgefordert habe, die Ermittlungen gegen Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn in dem Fall einzustellen. Er habe die Aussage des Präsidenten, "Ich hoffe, Sie sehen einen Weg, das fallen zu lassen, von Flynn abzulassen", aber so verstanden, dass dieser wollte, dass er die Ermittlungen fallenlasse.

Die Atmosphäre bei einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Präsidenten im Januar nannte Comey verstörend und komisch. Er habe das Gefühl gehabt, dass sich das Gespräch außerhalb des Normalen bewegt habe. Er habe Trumps Wunsch nicht zurückgewiesen, weil er fassungslos gewesen sei. Er habe das Gefühl gehabt, dass Trump ihn politisch unter Druck setzen wollte.

Es sei aber nicht seine Aufgabe zu bewerten, ob Trump bei den Gesprächen mit ihm versucht habe, die Justiz zu behindern. Comey sagte, gegen Trump selbst sei während seiner Amtszeit nicht ermittelt worden. Er ergänzte, er habe keine Zweifel daran, dass Moskau versucht habe, sich in die Präsidentschaftswahl einzumischen. Es habe aber keine Wahlfälschung gegeben.

Comey sagte unter anderem, er hoffe, das es Aufzeichnungen von seinem Gespräch mit Trump gebe. (dpa-Bildfunk / AP / Alex Brandon)

Der frühere FBI-Direktor räumte ein, dass er hinter der Enthüllung eines Memos über ein Gespräch zwischen ihm und Trump stehe. Er habe einen Freund gebeten, seine Gesprächsnotiz an einen Journalisten weiterzugeben, sagte er vor dem Ausschuss. Damit habe er erreichen wollen, dass in der Russland-Untersuchung ein Sonderermittler eingesetzt werde.

Ein Reporter der "New York Times" hatte am 17. Mai über dieses Memo berichtet. Comey hatte darin notiert, dass Trump ihn um die Einstellung der Ermittlung gegen den früheren nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn gebeten habe.

Trumps Anwalt Marc Kasowitz wies die Anschuldigungen Comeys bei einer Pressekonferenz zurück. Weder habe Trump zu Comey gesagt, das FBI solle die Ermittlungen gegen den nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn fallen lassen, noch habe Trump gesagt, er erwarte Comeys Loyalität. Auch das Weiße Haus widersprach. Eine Sprecherin sagte: "Der Präsident ist kein Lügner."

Trump's lawyer says the President never told Comey, “I need loyalty, I expect loyalty” in form or substance https://t.co/BE1R4pCJsY