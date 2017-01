Anis Amri Deutschland übermittelte laut Tunesien falschen Namen

Ein IS-Propagandabild von Anis Amri. (AP)

Im Fall Anis Amri hat Deutschland nach Darstellung der tunesischen Regierung zunächst falsche Angaben zur Identität des islamistischen Gefährders gemacht.

Anfangs sei ein nicht zutreffender Name übermittelt worden, sagte der tunesische Minister für Zivilgesellschaft, Gharbia, dem ZDF. Als die richtigen Daten vorgelegen hätten, seien diese von tunesischer Seite geprüft und Amris Rückführung zugestimmt worden. Laut früheren Aussagen des Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags, Binninger, sollen die tunesischen Behörden die Identität Amris bereits im Oktober 2016 bestätigt und auch damals schon die Ausstellung von Passersatzpapieren angekündigt haben.



Am 19. Dezember tötete Amri mit einem Lastwagen auf einem Berliner Weihnachtsmarkt 12 Menschen. Zwei Tage später trafen bei der Zentralen Ausländerbehörde in Köln die Dokumente Amris aus Tunesien ein.