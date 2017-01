Anis Amri Sondersitzung des Innenausschusses in NRW

Die innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Ulla Jelpke (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

In Nordrhein-Westfalen befasst sich der Landtag heute mit den Hintergründen des Anschlags von Berlin.

In einer von den drei Oppositionsparteien beantragten Sondersitzung in Düsseldorf will Innenminister Jäger erläutern, was die Sicherheitsbehörden des Landes vor dem Attentat über den mutmaßlichen Täter Anis Amri wussten. Nordrhein-Westfalen war einer der Aufenthaltsorte von Amri in Deutschland.



Eine Sondersitzung des Innenauschusses des Bundestages kommt hingegen nicht zustande. Das hätten die Fraktionen von Union und SPD entschieden, erklärte die innenpolitische Sprecherin der Linken, Jelpke. Sie warf der Bundesregierung vor, den Ermittlungsstand zu verschleiern. Kritik kam auch von den Grünen. Die von Bundesinnenminister de Maizière gegenüber dem Parlament zugesagte umfassende Aufklärung stehe weiter aus, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende von Notz.