Anis Amri Sondersitzung des Innenausschusses in NRW

Ein Fahndungsaufruf des BKA zeigt Fotos des Tunesiers Anis Amri. (dpa-news / Bundeskriminalamt)

In Düsseldorf ist der Innenauschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zu einer Sondersitzung über die Hintergründe des Berliner Terroranschlags zusammengekommen.

Die Sitzung wurde von den drei Oppositionsparteien beantragt. Der CDU-Abgeordnete Golland sprach von einem "eklatanten Versagen" der Landesregierung. Der mutmaßliche Attentäter Amri sei vor dem Anschlag nicht ausreichend beobachtet und nicht rechtzeitig abgeschoben worden, sagte Golland im Westdeutschen Rundfunk. Nordrhein-Westfalen war einer der Aufenthaltsorte des Islamisten.



Der am Dienstag festgenommene Bekannte Amris wurde laut Medienberichten nach dem Anschlag als islamistischer Gefährder eingestuft. Der Tunesier, der am Vorabend des Terroranschlags vom 19.Dezember mit Amri in einem Berliner Restaurant zu Abend gegessen hatte, werde der radikal-salafistischen Szene zugeordnet, berichten "Süddeutsche Zeitung", WDR und NDR. Der 26-Jährige sei den Behörden früh aufgefallen und von Fahndern observiert worden. Gestern war Haftbefehl gegen den Mann ergangen - allerdings nicht wegen Terrorvorwürfen, sondern wegen des Verdachts auf Betrug beim Bezug von Sozialleistungen.