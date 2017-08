In der Türkei hat der bislang größte Prozess gegen Verdächtige begonnen, denen eine Beteiligung am Putschversuch vor gut einem Jahr vorgeworfen wird.

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen müssen sich 486 Beschuldigte vor einem Gericht nahe einem Gefängnis bei Ankara verantworten. Sieben von ihnen sind flüchtig, gegen sie wird in Abwesenheit verhandelt. Konkret geht es um die Ereignisse auf dem Luftwaffenstützpunkt Akinci, von dem aus der gescheiterte Militärputsch koordiniert worden sein soll. Die Anklage lautet unter anderem auf einen versuchten Sturz von Präsident Erdogan. In der Türkei laufen bereits mehrere Prozesse gegen mutmaßliche Teilnehmer der Militäraktion.



Die türkische Führung macht die Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Er selbst bestreitet dagegen jede Verwicklung.