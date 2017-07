In der türkischen Hauptstadt Ankara sind während einer Protestkundgebung laut Medienberichten 61 Menschen festgenommen worden.

Die Polizei habe Pfefferspray und Wasserwerfer eingesetzt, meldet der Fernsehsender CNN Türk. Der Protest richtete sich gegen die Inhaftierung einer Literatur-Professorin und eines Grundschullehrers. Sie sind seit Monaten im Hungerstreik und protestieren damit gegen ihre Entlassung nach dem Putschversuch im vergangenen Jahr. Im Mai wurden sie schließlich festgenommen. Ein Gericht begründete, hinter dem Hungerstreik habe eine verbotene linksextreme Gruppe gestanden.



Präsident Erdogan traf inzwischen in Saudi-Arabien ein. Er will mehrere Golfstaaten besuchen und nach eigenen Angaben in der Katar-Krise vermitteln. Die Türkei unterhält in dem Golfemirat einen Militärstützpunkt.