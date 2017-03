Der amerikanische Außenminister Tillerson hält sich zu politischen Gesprächen in Ankara auf.

Dort führt er Unterredungen mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu sowie mit Ministerpräsident Yildirim. Zum Auftakt kam Tillerson auch mit Präsident Erdogan zusammen. Im Mittelpunkt steht der Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien. Zudem soll die von der Türkei geforderte Auslieferung des in den USA lebenden Geistlichen Gülen zur Sprache kommen. Die Regierung in Ankara betrachtet ihn als Drahtzieher des Umsturzversuchs vom vergangenen Juli.