Der stellvertretende türkische Ministerpräsident Canikli hat Deutschland, Österreich und den Niederlanden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

Diese Staaten unterstützten Terroristen, die in seinem Land Unschuldige ermordeten, moralisch sowie mit Waffen, erklärte er im Schwarzmeerort Samsun. Zudem werde den Verbrechern Schutz geboten. Canikli wiederholte auch den Nazi-Vorwurf gegen Deutschland. - In Berlin rief das Auswärtige Amt die Regierung in Ankara auf, sich von entsprechenden Äußerungen zu distanzieren.



Der Versuch einer Privatperson, die Wahlkampfveranstaltungen türkischer Politiker in Deutschland durch die Beschwerde einer Privatperson zu unterbinden, scheiterte vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Allerdings billigte das Gericht der Bundesregierung ausdrücklich zu, solche Auftritte zu untersagen. Heute wird Sportminister Kilic zu Auftritten in Deutschland erwartet. Nach Angaben der Polizei plant er in Köln mehrere Reden zum Putschversuch in der Türkei.