Das Bundesinnenministerium will die sogenannten Anker-Zentren für Asylbewerber in bis zu sechs Einrichtungen in Deutschland testen.

Die Länder seien über die Pläne informiert worden, teilte Staatssekretär Teichmann in Berlin mit. Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen hätten bereits Interesse bekundet. In den kommenden Monaten sollten Vorbereitungen getroffen werden. Im August oder September könnten dann fünf bis sechs Einrichtungen an den Start gehen.



In den sogenannten Anker-Zentren sollen Asylverfahren vollständig abgewickelt werden. Im Fall einer Ablehnung soll auch die Rückführung von Flüchtlingen aus den Zentren erfolgen. Allerdings sind dem Ministerium zufolge dafür Gesetzesänderungen notwendig.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.