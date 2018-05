Die Bundesländer mit CDU-Regierungsbeteiligung sind offenbar für die Einrichtung von sogenannten "Anker"-Zentren für Asylbewerber. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sagte in Berlin, auch im Präsidium gebe es eine "deutliche Unterstützung" für ein flächendeckendes Netz. Gleichzeitig warf die der SPD eine Doppelstrategie bei dem Thema vor.

Die Länder mit SPD-Regierungen ohne Unionsbeteiligung seien dagegen. Sie hoffe aber, dass sich die Sozialdemokraten daran erinnerten, was sie im Koalitionsvertrag mit unterschrieben hätten. Die SPD-Vorsitzende Nahles hatte die Haltung der Landesregierungen verteidigt. Die Länder machten nur darauf aufmerksam, dass sie nicht wüssten, was auf sie zukäme.



Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer sagte im Deutschlandfunk, die Qualität bei der Bearbeitung von Asylgesuchen werde höher, wenn an einer Stelle Entscheidungen gefällt würden. Deshalb werde sich sein Bundesland an dem Projekt "Anker"-Zentren beteiligen, betonte der CDU-Politiker.



Bundesinnenminister Seehofer hatte sich gestern für eine komplette Neuordnung des Asylsystems in Deutschland ausgesprochen. Sein Masterplan sei fertig, sagte der CSU-Chef im ZDF. Bremen habe deutlich gemacht, wie notwendig "Anker"-Zentren seien. Denn dort sollten Asylverfahren nicht nur schneller, sondern auch sicherer gemacht werden. Seehofer will bis September bundesweit bis zu sechs solcher Zentren eröffnen.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.