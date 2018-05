Die Bundesländer Sachsen und Bayern sind zur Einrichtung sogenannter Ankerzentren für Flüchtlinge bereit.

Neben Bayern werde sich auch Sachsen an dem Pilotprojekt beteiligen, teilte das sächsische Innenministerium mit. Als Standorte kämen Dresden, Leipzig oder Chemnitz in Betracht. Die Länder Nordrhein-Westfalen und Hessen wollen noch über Einzelheiten reden, bevor sie über eine mögliche Beteiligung entscheiden. NRW-Integrationsminister Stamp erklärte, für eine endgültige Entscheidung seien die Pläne von Bundesinnenminister Seehofer noch zu unkonkret. Seehofer will neu eintreffende Flüchtlinge künftig in fünf bis sechs großen Einrichtungen zusammenführen. In diesen sogenannten Ankerzentren sollen die Menschen nach ihrer Ankunft bis zur Entscheidung über Rückkehr oder Verbleib in Deutschland leben. Kritiker warnen vor einer Kasernierung und Gewaltpotenzial.

