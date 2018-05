Die Mehrzahl der Bundesländer will bei den von der Koalition vereinbarten Ankerzentren für Asylbewerber zunächst nicht mitmachen.

Die vom Bundesinnenministerium geplante Pilotphase an bis zu sechs Standorten ab August oder September droht damit zu scheitern. Ein Nein zu den geplanten Einrichtungen kam aus Berlin, Hessen und Thüringen. Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein lehnen eine Teilnahme an der Pilotphase ab.



Die Einwände reichen von Befürchtungen, die Zentren würden noch mehr Probleme schaffen statt welche zu lösen bis zu dem Vorwurf an den zuständigen Minister Seehofer, noch kein schlüssiges Konzept vorgelegt zu haben.



In Ankerzentren sollen Flüchtlinge bis zum Ende ihres Asylverfahrens verbleiben; im Fall einer Ablehnung sollen sie direkt von dort abgeschoben werden.

