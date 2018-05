Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Stamp, FDP, hat Bundesinnenminister Seehofer aufgefordert, seine Pläne für sogenannte Ankerzentren für Flüchtlinge zu konkretisieren.

Stamp sagte der Zeitung "Die Welt", für sein Bundesland komme eine Beteiligung nur dann infrage, wenn die geplanten Zentren nicht allein der Abschiebung dienten. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer appellierte an die SPD-Führung, Länder mit sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung dazu zu bewegen, sich an der Einrichtung der Ankerzentren zu beteiligen. Für die SPD stelle sich hier eine Führungsfrage, sagte Kramp-Karrenbauer dem Berliner "Tagesspiegel".



Seehofer will künftig neu eintreffende Flüchtlinge in großen Einrichtungen zusammenführen. Dort sollen die Menschen nach ihrer Ankunft bis zur Entscheidung über Rückkehr oder Verbleib in Deutschland leben. Bislang sind nur die Bundesländer Sachsen und Bayern bereit, derartige Ankerzentren einzurichten.

