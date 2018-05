Die Unionsfraktionschefs von Bund und Ländern dringen auf die rasche Umsetzung der geplanten Änderungen im Asylverfahren.

Vor allem die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ankerzentren für Flüchtlinge sollten zügig eingeführt werden, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf einen Entwurf für das Treffen der Fraktionschefs von CDU und CSU in Frankfurt am Main. Wichtig sei eine konsequente, rechtssichere und schnelle Durchführung des Asylverfahrens. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hatte die SPD gestern aufgefordert, Bundesländer mit sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung zur Einführung der Ankerzentren zu bewegen.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet betonte, sein Land sei bereit, an den Plänen mitzuwirken, weil man die Abschiebeprobleme rasch lösen wolle. Allerdings müsse Bundesinnenminister Seehofer seine Vorschläge zu den Ankerzentren konkretisieren. Viele Fragen zur Umsetzung seien noch unbeantwortet, sagte der CDU-Politiker am Abend im ZDF.

07.05.2018