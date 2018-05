Sachsen wird möglicherweise ein sogenanntes Ankerzentrum errichten.

Der Freistaat beteilige sich an der Pilotphase für die geplanten Asyl- und Abschiebezentren, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums. Als Standorte kämen Dresden, Leipzig oder Chemnitz in Betracht, hieß es weiter.



Am Donnerstag hatte das Bundesinnenministerium mitgeteilt, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen hätten sich bereits für das Pilotprojekt gemeldet. Konkrete Standortzusagen habe es aber noch nicht gegeben. Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Stamp (FDP) stellte im WDR klar, es gebe noch keine Entscheidung, ob sich das Bundesland an dem Projekt beteilige. Man habe lediglich Gesprächsbereitschaft signalisiert.



Union und SPD hatten sich bei den Koalitionsverhandlungen im Bund auf die Einrichtung von Ankerzentren verständigt. In diesen Zentren sollen Asylverfahren abgewickelt werden. Wer nicht als Flüchtling anerkannt wird, soll direkt aus dem Zentrum abgeschoben werden.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.