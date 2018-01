Anklage gegen Lkw-Attentäter Schweden ist anders seit jenem Tag

Er raste im April 2017 mit einem Lkw in eine Einkaufsstraße in Stockholm und tötete fünf Menschen. Nun wurde der mutmaßliche Attentäter wegen Terrorismus angeklagt. Der Anschlag in der Drottningsgatan hat Schweden verändert.

Von Carsten Schmiester

