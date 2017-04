Die Kontrollmechanismen der Börse haben nach Ansicht eines Finanzmarkt-Experten im Fall des Anschlags auf die Fußball-Mannschaft von Borussia Dortmund gut funktioniert.

Der Geschäftsführer des Unternehmens Deutsche Gesellschaft für Wertpapier-Analyse, Müller, sagte im Deutschlandfunk, hochspekulative Geschäfte lösten in dem Moment, in dem sie stattfänden, bereits Alarm bei der Bankenaufsicht Bafin aus. Spätestens nach dem Anschlag seien Eins und Eins zusammengezählt worden. Müller betonte, die Mechanismen hätten "absolut perfekt funktioniert".



Ein 28 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am 11. April den Anschlag auf die Mannschaft des BVB verübt zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann aus Habgier gehandelt hat: Der Verdächtige habe mit dem Anschlag den Börsenkurs der BVB-Aktie beeinflussen und mit einer Wette auf fallende Kurse Geld verdienen wollen.



Müller betonte, der Mann hätte keine Chance gehabt, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen - selbst wenn der Kurs stark gefallen wäre. Der Täter habe vergessen, dass solche Transaktionen intensiv untersucht würden. Er ergänzte, ein solcher Fall sei weltweit einmalig.