Anmerkungen zur Zukunft des Konzertsaals Räume für das denkende Ohr

Was fasziniert an einer Institution, die noch vor Kurzem hier und da als museales Refugium eines Minderheitengeschmacks verschrien war? Die solitäre Landmarke? Das technische Wunderwerk von Chefakustikern, Stararchitekten? Die Frischzellenkur urbaner Bebauung in Problemvierteln? Was ist dran an den neuen Musikpalästen?

Von Georg Beck