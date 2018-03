Der südkoreanische Präsident Moon Jae In hat das Militär seines Landes aufgerufen, ungeachtet der jüngsten Kontakte zum Norden wachsam zu sein. Zugleich kündigte er in Seoul an, das gemeinsame Abwehrsystem mit den Vereinigten Staaten auszubauen. Er wolle zudem mit der Regierung in Pjöngjang darüber sprechen, die Halbinsel atomwaffenfrei zu machen.

Gestern hatte Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un eine Regierungsdelegation aus Südkorea empfangen. Nach Darstellung der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurde dabei über Wege zum Abbau der Spannungen zwischen den Nachbarländern beraten. Die Atmosphäre sei "offenherzig" gewesen, hieß es. Ob die Teilnehmer auch über das nordkoreanische Atomprogramm gesprochen haben, ist nicht bekannt.

