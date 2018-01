Im Zuge der ersten Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea soll nun auch die Telefonverbindung zwischen beiden Ländern wiederherstellt werden.

Wie das Vereinigungsministerium in Seoul mitteilte, wurde die Leitung seit 2016 nicht mehr benutzt. Derzeit habe man einen vorläufigen Kontakt mit Nordkorea aufgenommen.



Nordkorea hatte zuvor im Staatsrundfunk angekündigt, den Kommunikationskanal wieder zu öffnen. In der nächsten Woche soll es dann erste direkte Gespräche über eine Teilnahme nordkoreanischer Sportler an den Olympischen Spielen in Südkorea geben.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.