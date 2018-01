Nach zwei Jahren Unterbrechung wollen Nord- und Südkorea wieder miteinander sprechen. Trotz des sich zuspitzenden Atomkonflikts soll es in der kommenden Woche ein Treffen von Vertretern beider Länder an der gemeinsamen Grenze geben. Thema wird zunächst die Teilnahme nordkoreanischer Athleten bei den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang sein.

Das Verteidigungsministerium teilte in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul Einzelheiten zu den Abmachungen mit. Demnach sollen die Diplomaten Nord- und Südkoreas in der Grenzstadt Panmunjom aufeinander treffen. Nordkorea habe diesen Vorschlag Südkoreas akzeptiert, hieß es. Absprachen zur Teilnahme Nordkoras an den Olympischen Winterspielen sollen zum Anlass genommen werden, auch generell über eine Entspannung der Situation zwischen den Ländern zu verhandeln.



Auslöser für die Annäherung beider Staaten waren Signale des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, der in seiner Neujahrsansprache Gespräche und die Entsendung einer Delegation seines Landes zu den Spielen in Pyeongchang vorgeschlagen hatte, die vom 9. bis zum 25. Februar stattfinden. Daraufhin hatte Südkorea ein konkretes Treffen auf Minister- oder Vizeministerrang vorgeschlagen, Nordkorea stimmte dem per Brief zu.



In einer ersten Reaktion sprach US-Verteidigungsminister Mattis von einem Schritt der Konfliktentschärfung. Gleichzeitig stellte Mattis in Aussicht, dass die US-Streitkräfte gemeinsam mit südkoreanischen Marineeinheiten ihre regulären Frühjahrsmanöver erst kurz nach den Paralympischen Winterspielen im März durchführen wollen. Die Manöver lösen immer wieder Proteste in Nordkorea aus: Das Regime unterstellt den USA Angriffsvorbereitungen. Sowohl die US-amerikanische als auch die südkoreanische Regierung bestreiten das.

