Süd- und Nordkorea haben sich im Zuge ihrer Annäherung auf Gespräche in der nächsten Woche geeinigt.

Pjöngjang habe den Vorschlag akzeptiert, am Dienstag im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone ein Treffen abzuhalten, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit. Es solle dabei um eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen, aber auch um die Verbesserung der bilateralen Beziehungen gehen.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache angeboten, eine Delegation zu den Wettkämpfen zu schicken. Diese finden im kommenden Monat im südkoreanischen Pyeongchang statt.

