In diesem Jahr hat die Diskussion noch einen anderen Dreh bekommen, wie Manfred Kloiber aus Hamburg berichtet. Während es früher um die Frage gegangen sei, wie Verschlüsselung verbessert und benutzerfreundlicher gemacht werden könne, sehen sich die Befürworter von Verschlüsselung nun massiver Kritik ausgesetzt. So heiße es, Verschlüsselung nutze vor allem Kriminellen und Terroristen. Forderungern, dass es in der verschlüsselten Kommunikation Hintertürchen für Polizeibehörden geben müsse, wurden von Computerexperten zurückgewiesen.

