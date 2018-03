Die Serie von Brandanschlägen auf türkische Einrichtungen in Deutschland setzt sich fort.

Im nordrhein-westfälischen Ahlen warfen Unbekannte mehrere Brandsätze gegen ein türkisches Kulturzentrum. Es entstand Sachschaden. Die Tage zuvor hatte es Brandanschläge auf Moscheen in Berlin, im baden-württembergischen Lauffen und in Itzehoe in Schleswig-Holstein gegeben. Dort wurde auch ein türkischer Gemüseladen attackiert. Die Ermittler prüfen nun mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. Die Berliner Polizei teilte mit, man stehe im Austausch mit dem Bundeskriminalamt sowie den betroffenen Landeskriminalämtern.

