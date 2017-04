Deutschland will als Antwort auf die Anschläge in Ägypten die Zusammenarbeit mit dem Land verstärken und fordert mehr Sicherheit.

Die Vorsitzende der deutsch-ägyptischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Maag, sagte im Deutschlandfunk, man müsse mit dem ägyptischen Präsidenten Sisi im Gespräch bleiben. Dieser sei sich der Situation der koptischen Christen sehr bewusst. Die CDU-Politikerin führte aus, wenn Deutsche als Touristen in das Land reisten oder als Unternehmer dort investierten, müsse die Sicherheit garantiert sein. Bundesagrarminister Schmidt kündigte in der "Passauer Neuen Presse" eine engere politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ägypten an. Diese Punkte seien wichtig für die Stabilität der ganzen Region, so der CSU-Politiker.



Der Bischof der Koptischen Kirche in Deutschland, Damian, fordert mehr Einsatz der Sicherheitskräfte. Er sagte im Deutschlandfunk, die lasche Haltung der Polizei sei nicht zu übersehen. Gottesdienste in Ägypten müssten besser geschützt werden. Ähnlich äußerte sich auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm. Er sprach gegenüber der Funke-Mediengruppe von grausamen Verbrechen und nannte Religionsfreiheit ein Menschenrecht.