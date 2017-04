Anschläge in Ägypten

Papst Franziskus hat mit Bestürzung auf die Gewalt gegen Christen in Ägypten reagiert.

Er sei den Angehörigen der Opfer nahe und bete für eine Umkehr jener, die Terror, Gewalt und Tod säten, sagte Franziskus beim Angelus-Gebet auf dem Peterplatz in Rom. Bundespräsident Steinmeier brachte seine Solidarität mit den Kopten in Ägypten zum Ausdruck. Außenminister Gabriel sagte, das Kalkül der Täter, einen Keil in das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen zu treiben, dürfe nicht aufgehen. Bundeskanzlerin Merkel kondolierte telefonisch dem ägyptischen Präsident al-Sisi.