In Afghanistan haben sich wieder mehrere schwere Bombenanschläge ereignet. Dabei wurden viele Menschen getötet, darunter auch Journalisten bei ihrer Arbeit.

In der Hauptstadt Kabul sprengte sich zunächst ein Selbstmordattentäter nahe dem Sitz des Geheimdienstes in die Luft und riss mehrere Menschen mit in den Tod. Kurz darauf eilten Reporter und Fotografen zum Ort des Geschehens, unter ihnen auch der Cheffotograf der Nachrichtenagentur AFP in Kabul, Shah Marai. Ein weiterer Attentäter zündete dann einen Sprengsatz in der Gruppe der Journalisten. Insgesamt sollen bis zu neun von ihnen getötet worden sein.



Shah Marai arbeitete seit 1996 für AFP, zunächst als Fahrer. Später berichtete er über die Herrschaft der Taliban und den US-Einmarsch. Ab 2002 arbeitete er hauptberuflich als Fotograf für AFP. Er hinterlässt sechs Kinder. AFP-Informationschefin Michèle Léridon würdigte Marai als mutig und großzügig.



Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" beklagt, es handle sich um das schlimmste Massaker an Pressevertretern seit Kriegsbeginn im Jahr 2001. Generalsekretär Christophe Deloire twitterte, "Reporter ohne Grenzen" wisse um das Engagement der afghanischen Regierung für den Schutz von Journalisten. Es sei nun wichtig, dass auch die Vereinten Nationen ein Signal aussendeten - und einen Sondergesandten für die Sicherheit von Reportern berufe. Inzwischen hat ein Ableger der Terrormiliz IS behauptet, hinter dem Doppelanschlag von Kabul zu stecken, bei dem insgesamt mehr als 20 Menschen starben.



Außerdem ereignete sich im Süden Afghanistans ein Anschlag. In der Provinz Kandahar tötete ein Attentäter gegen Mittag elf Kinder in der Nähe einer Moschee. Bei einem weiteren Angriff im Osten des Landes wurde ein Reporter des britischen Rundfunksenders BBC getötet.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.