Anschläge in London

Der Politikwissenschaftler Glees hat die Anschläge in London als schweren Schlag für Großbritannien und die britische Demokratie bezeichnet.

Die Situation sei sehr gefährlich gewesen, sagte Glees im Deutschlandfunk. Das Land habe einen der besten Geheimdienste der Welt, der mehr Rechte habe als beispielsweise der in Deutschland. Doch der gestrige Angriff habe gezeigt, dass Großbritannien nicht so stark sei, wie gedacht. Einzeltäter seien schwieriger aufzuspüren als Netzwerke, betonte der Politikwissenschaftler. Man müsse nun überlegen, was man tun könne, um ähnliche Angriffe wie den des Attentäters von London zu verhindern. Glees plädierte für eine Ausweitung der Ausspäh-Aktivitäten der Geheimdienste.