Gut zweieinhalb Jahre nach der islamistischen Anschlagsserie von Paris mit 130 Toten hat die französische Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen einen Verdächtigen eröffnet.

Dem 25-Jährigen, der in Belgien in Untersuchungshaft sitzt, wird nach Justizangaben in Frankreich unter anderem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Er soll den Attentätern unter anderem geholfen haben, Waffen und Sprengstoffgürtel zu besorgen. Der in Schweden geborene Sohn syrischer Flüchtlinge wurde von den belgischen Behörden für die Verfahrenseröffnung kurzfristig nach Frankreich überstellt. Er steht auch im Verdacht, an den Anschlägen von Brüssel im März 2016 mit 32 Toten beteiligt gewesen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.