Der Bundestag hat einen Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vom Dezember 2016 eingesetzt. Es geht unter anderem um die Frage, ob der Anschlag hätte verhindert werden können, wenn die Behörden besser zusammengearbeitet hätten.

Neben den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in Nordrhein-Westfalen und Berlin soll das Gremium der Frage nachgehen, warum es zu dem Attentat mit zwölf Toten kommen konnte, obwohl die Sicherheitsbehörden den Attentäter Amri seit längerer Zeit im Visier gehabt hatten.



Der Untersuchungsausschuss soll überregional ermitteln. Auch der Verfassungsschutz und die Nachrichtendienste sollen in die Ermittlungen mit einbezogen werden. Zunächst will sich der Ausschuss mit Opfern und Angehörigen von Opfern des Terroranschlags befassen. Danach soll es weitere Anhörungen geben, unter anderem mit Fachleuten für das Themenfeld Islamismus. Im Mai schließen sich dann Zeugenbefragungen an.



Die konstituierende Sitzung des Gremiums ist für den Abend geplant. Designierter Vorsitzender des Ausschusses ist der CDU-Politiker Armin Schuster. Außer der AfD hatten sich alle Bundestagsfraktionen für einen gemeinsamen Untersuchungsausschuss eingesetzt.

