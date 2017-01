Anschlag auf Soldaten in Jerusalem Netanjahu sieht Anzeichen für IS-Hintergründe

Israelische Sicherheits- und Rettungskräfte am Anschlagsort in Jerusalem. (AFP - Menahem Kanaha)

Nach dem Anschlag auf Soldaten in Jerusalem hat Israels Regierungschef Netanjahu Parallelen zu früheren Anschlägen der IS-Terrororganisation in Europa gezogen.

Netanjahu äußerte sich bei einem Besuch des Tatorts. Bisher ist allerdings nichts über aktive IS-Zellen in Israel bekannt. Ein Mann war mit einem Lastwagen in eine Gruppe wartender Soldaten gerast und tötete vier von ihnen. 17 weitere Personen wurden verletzt. Bei dem Fahrer, der erschossen wurde, soll es sich nach Angaben der Polizei um einen Palästinenser aus Ostjerusalem handeln.



Bundesaußenminister Steinmeier verurteilte den Anschlag, der Erinnerungen an die Ereignisse vom Breitscheidplatz in Berlin wach riefe. Der französische Präsident Hollande sicherte Opfern und Angehörigen Unterstützung zu. Sein Land verfolge den Kampf gegen Terrorismus ohne Unterlass.